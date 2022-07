Libia | il premier Dbeibah | ' Il governo si dimetta e si vada al voto'

Pubblicità

Dopo le proteste divampate ieri con un gruppo di manifestanti che ha preso d'assalto l'edificio che ospita il Parlamento a Tobruk, il primo ministro libico sostenuto dalla comunità internazionale, ...Un gruppo di manifestanti si era radunato per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita e dello stallo ...Le proteste sono divampate ieri in diverse città libiche, dove i manifestanti hanno protestato per il calo del tenore di vita e il caos politico, dato dallo scontro tra i due governi rivali, a Tripoli ...Alta tensione in Libia. Un gruppo di manifestanti ha preso d'assalto l'edificio che ospita il Parlamento a Tobruk, per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita e dello stallo polit ...