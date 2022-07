Libia, il Parlamento di Tobruk dato alle fiamme nella notte (Di sabato 2 luglio 2022) Un gruppo di manifestanti ha attaccato l'edificio della Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk, in Libia. I manifestanti, secondo quanto riferito dall'emitente Al - Arabiya, hanno dato fuoco a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) Un gruppo di manifestanti ha attaccato l'edificio della Camera dei rappresentanti con sede a, in. I manifestanti, secondo quanto riferito dall'emitente Al - Arabiya, hannofuoco a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La crisi economica e la paralisi politica in Libia hanno scatenato un'ondata di proteste nelle principali città del… - fattoquotidiano : Libia, il carovita e i continui blackout innescano proteste a Tripoli e Misurata. A Tobruk manifestanti assaltano i… - borghi_claudio : Rivolta in Libia. Ecco... se avessimo un esercito più operativo... Prima o poi ci sarà da esportare un po' di pace… - actarus1070 : ????A FUOCO IL PARLAMENTO LIBICO???? Qualcuno l'ha detto che la NATO sarebbe intervenutoa in Libia per appropriars… - atestaltasempre : RT @RadioSavana: Parlamento in Libia quasi raso al suolo -