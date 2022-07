La prima volata è di Jakobsen, Van Aert nuova maglia gialla (Di sabato 2 luglio 2022) Fabio Jakobsen ha vinto con una volata imperiosa la seconda tappa del Tour 2022, 202,5 km da Roskilde a Nyborg. Van Aerts, secondo al traguardo, conquista la maglia gialla di leader. Una frazione ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 luglio 2022) Fabioha vinto con unaimperiosa la seconda tappa del Tour 2022, 202,5 km da Roskilde a Nyborg. Vans, secondo al traguardo, conquista ladi leader. Una frazione ...

Pubblicità

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: La prima volata è di Jakobsen, Van Aert nuova maglia gialla #TourdeFrance - Gazzetta_it : La prima volata è di Jakobsen, Van Aert nuova maglia gialla #TourdeFrance - VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Gran volata di Fabio Jakobsen nella prima volata del Tour de France #TDF2022 Battuto in rimonta, Wout Van Aert è il nu… - SpazioCiclismo : Gran volata di Fabio Jakobsen nella prima volata del Tour de France #TDF2022 Battuto in rimonta, Wout Van Aert è i… - ventolaterale : RT @D_Tirinnanzi: In un finale nervosissimo a Nyborg @FabioJakobsen vince la prima volata di questo Tour. Si compie così il ritorno ad alti… -