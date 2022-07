Il sì di Francesca Pascale e Paola Turci | un tripudio di bianco e sorrisi FOTO

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - MonicaCirinna : Auguri, @paolaturci e Francesca #Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezz… - valinavb : Si sono sposate Paola Turci e Francesca Pascale... con questa canzone auguro serenità e amore ad entrambe! Perché s… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Silvio F… -

Paola Turci e, come da programma, hanno detto sì: il rito per l'unione civile è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune della cittadina del Senese famosa per ...Paola Turci ehanno detto sì a Montalcino (Siena): il rito per l'unione civile è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune della cittadina del Senese famosa per il suo pregiato ...Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto “sì”. Viva le spose! “We said yes”, ha scritto la cantante tra le sue Stories Instagram poco dopo le 18.30, con tanto di fotografia assieme alla compagna. S ...Alla fine il fatidico sì è stato pronunciato con un dress code total white . Dopo aver tenuto banco per giorni sulle cronache rosa, ...