Il Capri scherza: 'Vicini al colpo Mertens in Eccellenza!' E il belga sta pure al gioco (Di sabato 2 luglio 2022) Avrebbe del clamoroso l'annuncio del Capri AnaCapri, club dell'isola campana che milita in eccellenza, che su Instagram pubblica: "Stiamo pr... Leggi su calciomercato (Di sabato 2 luglio 2022) Avrebbe del clamoroso l'annuncio delAna, club dell'isola campana che milita in eccellenza, che su Instagram pubblica: "Stiamo pr...

Pubblicità

cmdotcom : Il #Capri scherza: 'Vicini al colpo #Mertens in #Eccellenza!' E il belga sta pure al gioco - preppy57 : @marilovesgr33n In quanto a glamour anche Capri non scherza.. Ma sta tutto negli occhi di chi scatta, o no? - cherrylipvs : questa cosa mi ha fatto pensare subito a mia madre che ci scherza sempre su sta cosa che Peppino di Capri ha aperto… -