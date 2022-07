Icardi-Monza operazione non impossibile: la chiave è Wanda Nara ! (Di sabato 2 luglio 2022) Icardi–Monza non è più solo un sogno irrealizzabile. Nelle ultime ore la notizia si sta spargendo a macchia d’olio, il Monza tenta il colpaccio. Nonostante l’idea iniziale sembrava pazza, più tempo passa e più l’operazione sembra essere concreta e fattibile. I brianzoli hanno l’acquolina in bocca, Adriano Galliani ha già contattato la dirigenza del PSG per gettare le basi per il trasferimento. La formula che prediligono i rossobianchi è quella del prestito oneroso sulla base di 10 milioni lordi ma l’ingaggio da top player del giocatore può rappresentare un ostacolo. La chiave per superarlo? Wanda Nara, la moglie. Icardi-Wanda Nara La coppia Berlusconi–Galliani però è sempre pieno di risorse e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022)non è più solo un sogno irrealizzabile. Nelle ultime ore la notizia si sta spargendo a macchia d’olio, iltenta il colpaccio. Nonostante l’idea iniziale sembrava pazza, più tempo passa e più l’sembra essere concreta e fattibile. I brianzoli hanno l’acquolina in bocca, Adriano Galliani ha già contattato la dirigenza del PSG per gettare le basi per il trasferimento. La formula che prediligono i rossobianchi è quella del prestito oneroso sulla base di 10 milioni lordi ma l’ingaggio da top player del giocatore può rappresentare un ostacolo. Laper superarlo?, la moglie.La coppia Berlusconi–Galliani però è sempre pieno di risorse e ...

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - DiMarzio : #Calciomercato I @ACMonza, in difesa interessano #Ayhan del @SassuoloUS e #Mingueza del @FCBarcelona:… - capuanogio : ?? #Icardi vuole tornare in Italia e il #Monza ci pensa. #Galliani in contatto con il nuovo direttore sportivo del… - infoitsport : Icardi-Monza operazione non impossibile: la chiave è Wanda Nara ! - florabarral : Icardi al Monza è bellissimo: voglio vedere il comitato di accoglienza che gli riserva Froggy -