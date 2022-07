I Santi di Sabato 2 Luglio 2022 (Di sabato 2 luglio 2022) San BERNARDINO REALINO Sacerdote Carpi, Modena, 1 dicembre1530 – Lecce, 2 Luglio 1616Diventa patrono di una città mentre era ancora in vita. Lecce, estate del 1616: il padre gesuita Bernardino Realino sta morendo, 42 anni dopo esservi arrivato. I reggitori del Municipio lo vanno allora a visitare in forma ufficiale. E gli fanno richiesta di voler essere il protettore della città. Lui, che tanto aveva fatto del bene a Lecce, acconsente. Nato in una famiglia illustre di Carpi, che per i suoi primi studi gli faceva venire i maestri a casa, fu poi mandato all’Accademia modenese. A 26 anni…www.Santiebeati.it/dettaglio/60400 Santa MONEGONDA Venerata a Tours VI secoloMonegonda, santa di Tours del VI secolo, è conosciuta solo per una Vita molto concisa che costituisce il capitolo XIX della Vita dei Padri di Gregorio di Tours e un riassunto, molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) San BERNARDINO REALINO Sacerdote Carpi, Modena, 1 dicembre1530 – Lecce, 21616Diventa patrono di una città mentre era ancora in vita. Lecce, estate del 1616: il padre gesuita Bernardino Realino sta morendo, 42 anni dopo esservi arrivato. I reggitori del Municipio lo vanno allora a visitare in forma ufficiale. E gli fanno richiesta di voler essere il protettore della città. Lui, che tanto aveva fatto del bene a Lecce, acconsente. Nato in una famiglia illustre di Carpi, che per i suoi primi studi gli faceva venire i maestri a casa, fu poi mandato all’Accademia modenese. A 26 anni…www.ebeati.it/dettaglio/60400 Santa MONEGONDA Venerata a Tours VI secoloMonegonda, santa di Tours del VI secolo, è conosciuta solo per una Vita molto concisa che costituisce il capitolo XIX della Vita dei Padri di Gregorio di Tours e un riassunto, molto ...

Klaatuman : RT @stefany5961: Non esistono santi o peccatori in amore, non esistono fedeli o infedeli, non ci sono stronzi o buoni…. C’è solo gente che… - FabioCorno5 : RT @stefany5961: Non esistono santi o peccatori in amore, non esistono fedeli o infedeli, non ci sono stronzi o buoni…. C’è solo gente che… - f_uccheddu : RT @stefany5961: Non esistono santi o peccatori in amore, non esistono fedeli o infedeli, non ci sono stronzi o buoni…. C’è solo gente che… - ClimaSole : RT @stefany5961: Non esistono santi o peccatori in amore, non esistono fedeli o infedeli, non ci sono stronzi o buoni…. C’è solo gente che… - bralella09 : RT @stefany5961: Non esistono santi o peccatori in amore, non esistono fedeli o infedeli, non ci sono stronzi o buoni…. C’è solo gente che… -