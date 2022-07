Giro Donne 2022, Elisa Balsamo: “Indossare la Maglia Rosa è il sogno di ogni italiano. Era un arrivo completamente diverso rispetto a ieri” (Di sabato 2 luglio 2022) Una terza piazza che non fa tanto male per Elisa Balsamo quella nella terza frazione del Giro Donne 2022: in quel di Olbia l’azzurra esce sconfitta nel remake della sfida di ieri con Marianne Vos, ma conserva alla grande la Maglia Rosa. Le dichiarazioni all’arrivo: “ogni volata è a sé, oggi Marianne è stata fortissima, quindi va bene così. È sempre bello correre assieme a lei, va bene così. Oggi era un arrivo completamente diverso rispetto a ieri, gli ultimi dieci chilometri erano molto difficili e stressanti. L’importante era conservare la Maglia Rosa oggi”. Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Una terza piazza che non fa tanto male perquella nella terza frazione del: in quel di Olbia l’azzurra esce sconfitta nel remake della sfida dicon Marianne Vos, ma conserva alla grande la. Le dichiarazioni all’: “volata è a sé, oggi Marianne è stata fortissima, quindi va bene così. È sempre bello correre assieme a lei, va bene così. Oggi era un, gli ultimi dieci chilometri erano molto difficili e stressanti. L’importante era conservare laoggi”.d’Italia ...

