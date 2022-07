Disperso montagna:bevevo acqua da pozza, problema era freddo (Di sabato 2 luglio 2022) "C'era una pozza d'acqua, un po' sporca ma la bevevo". Così Gianpaolo Baggio, l'escursionista friulano è riuscito a sopravvivere per sette giorni nel canalone dove era caduto. Provato, molto dimagrito ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) "C'era unad', un po' sporca ma la". Così Gianpaolo Baggio, l'escursionista friulano è riuscito a sopravvivere per sette giorni nel canalone dove era caduto. Provato, molto dimagrito ...

