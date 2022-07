De Sanctis | «Mertens e Cavani? Se poi non arrivano non si dica che il nostro mercato è una chiavica»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 luglio 2022) «Il presidente ha messo a disposizione le risorse necessarie per lavorare nel migliore dei modi. Vogliamo formare una rosa più competitiva di quella dell’anno scorso, su questo non c’è nessun dubbio. Durante ildovremo essere elastici, non dimenticherei che abbiamo molti giocatori in uscita e dobbiamo operare in diverse direzioni. A differenza di altri club, noi non siamo nella condizione di dover vendere o svendere ilpatrimonio per necessità di bilancio. E’ un valore aggiunto che mi consente di lavorare con grande serenità. Di base costruiremo un organico in funzione di un 3-5-2, ma sottolineo che Nicola non è un integralista. Dico con grande entusiasmo che ilobiettivo è la salvezza, fosse anche alla penultima giornata». Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo direttore sportivo della Salernitana Morgan De ...