Covid | prevenirlo manipolando i batteri dell’intestino

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – La possibilità di “manipolare il microbiota intestinale e polmonare per fornire ulteriori trattamenti per le malattie polmonari e in particolare per l’infezione da Sars-CoV-2, nonché per prevenire l’infezione stessa”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute su questa frontiera di ricerca è l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata. “Sarebbe utile ed importante che il dibattito scientifico intorno allasi allargasse un po’ di più – sottolinea – coinvolgendo anche ambiti di ricerca ingiustamente rimasti agli angoli estremi di una comunicazione sempre più monotematica. C’è un riscontro ampiamente acquisito dalla comunità scientifica – evidenzia lo specialista – di un’alterazione della composizione microbica intestinale, per esempio, nell’asma bronchiale e nelle allergie, nella fibrosi ...