Cingolani | Inverno difficile se la Russia chiude il gas E i prezzi

(Di sabato 2 luglio 2022) "La sfida e' accumulare il gas per l': siamo al 60% degli stoccaggi, dobbiamo arrivare al 90%" Segui su affaritaliani.it

Agenzia_Ansa : Cingolani: 'Con la chiusura temporanea del Nord Stream i prezzi del gas aumenteranno'. Per il ministro della Transi… - WilmaAlbertino : RT @BelpietroTweet: «Se Putin dovesse chiuderci il rubinetto del gas è chiaro che avremo un inverno difficile». Con questa dichiarazione, a… - BrusatiLoriana : RT @BelpietroTweet: «Se Putin dovesse chiuderci il rubinetto del gas è chiaro che avremo un inverno difficile». Con questa dichiarazione, a… - fm347153 : RT @LaVeritaWeb: «Se Putin dovesse chiuderci il rubinetto del gas è chiaro che avremo un inverno difficile». Con questa dichiarazione, anch… - paoloboss82 : RT @LaVeritaWeb: «Se Putin dovesse chiuderci il rubinetto del gas è chiaro che avremo un inverno difficile». Con questa dichiarazione, anch… -

"Se Putin dovesse chiuderci il rubinetto del gas è chiaro che avremo undifficile". Con questa dichiarazione, anche il ministro della Transizione ecologica, Roberto, è finalmente atterrato nel mondo reale.L'omologo italiano di Habeck, il ministro della Transizione ecologica Roberto, appare più rilassato: 'L'Italia è fuori pericolo in vista dell''. Il problema del debito, d'altra parte,...In Germania il tema del gas continua a dominare la scena mediatica. E Lindner annuncia una forte diminuzione del deficit dal 2023 ..."L'obiettivo principale è garantire le forniture di gas per l'inverno, quando c'è il picco di consumi industriali e domestici. Con la guerra, in Italia abbiamo avuto un calo dei flussi del 15%. Signif ...