Cecilia Rodriguez, giornata in famiglia per l'iniziativa di Hinnominate: l'esilarante sketch (VIDEO) (Di sabato 2 luglio 2022) Cecilia Rodriguez si gode la sua famiglia con Ignazio al primo torneo di Padel di Hinnominate: l'esilarante sketch sui social Cecilia Rodriguez si sta godendo la sua famiglia. Dopo esser stata impegnata negli ultimi giorni saltando da un progetto all'altro, e da un evento all'altro in questo sabato ha raggiunto il Tennis Club Sarnico per trascorre delle ore insieme ai suoi affetti più cari. La modella e imprenditrice si trova a Sarnico insieme alla sua famiglia, a suo fratello Jeremias e la fidanzata Deborah e soprattutto è presente anche il suo amore Ignazio Moser. Anche in questa nuova avventura i due ex gieffini stanno continuando ad aggiornare i propri fan attraverso sketch esilaranti e momenti di ...

