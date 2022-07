Pubblicità

ilpodsport : #Calciomercato Carragher duro su Cristiano Ronaldo: 'Segna, ma peggiora le squadre' #ilpodsport - zazoomblog : Carragher duro su Cristiano Ronaldo: Segna ma peggiora le squadre - #Carragher #Cristiano #Ronaldo: #Segna - sportli26181512 : #Carragher duro su #CristianoRonaldo: 'Segna, ma peggiora le squadre': L'ex difensore del Liverpool non ha risparmi… -

Corriere dello Sport

Parole dure quelle di Jamie(oggi opinionista a Sky Sports Uk), che sul suo profilo Twitter non ha affatto risparmiato l'asso portoghese dopo la notizia fatta circolare dal Times relativa ...Dio mi ha regalato il talento e io devo esserne grato e continuare a lavorareper non ...e Klopp hanno speso parole dolcissime per lui. E poi: il guard of honour per l'ultima ad Anfield, ... Carragher duro su Cristiano Ronaldo: "Segna, ma peggiora le squadre" L’idea è già quella di cercare nuove sfide altrove, magari per mettere in bacheca gli ultimi titoli di una carriera da fantascienza. Jamie Carragher, ex Liverpool, ha commentato la situazione senza tr ...L'ex difensore Jamie Carragher si è espresso in merito alle ultime voci di mercato su Cristiano Ronaldo e il Manchester United ...