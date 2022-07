Cancro: l’inquinamento è fortemente legato (Di sabato 2 luglio 2022) Inquinamento ambientale e il Cancro sono fortemente correlati, a rivelarlo è stato l’ultimo rapporto dell’European Environment Agency. Ecco cosa hanno scoperto. Negli ultimi anni, sempre più persone in Europa vengono colpiti da una terribile malattia, stiamo parlando del Cancro. Purtroppo, stando a quanto dice un recente studio una delle cause principali sarebbe proprio l’inquinamento atmosferico. Ma non è tutto, scopriamo nel dettaglio cosa dicono gli esperti. Cancro ed inquinamento ambientale sono strettamente correlati? Ecco cosa dice lo studioI tumori possono essere provocati da diversi fattori, come ad esempio l’esposizione all’amianto, alle sostanze tossiche, ai raggi UV ed altri agenti cancerogeni. Tuttavia, alcuni studi hanno rivelato che una delle cause principali è legata ... Leggi su formatonews (Di sabato 2 luglio 2022) Inquinamento ambientale e ilsonocorrelati, a rivelarlo è stato l’ultimo rapporto dell’European Environment Agency. Ecco cosa hanno scoperto. Negli ultimi anni, sempre più persone in Europa vengono colpiti da una terribile malattia, stiamo parlando del. Purtroppo, stando a quanto dice un recente studio una delle cause principali sarebbe proprioatmosferico. Ma non è tutto, scopriamo nel dettaglio cosa dicono gli esperti.ed inquinamento ambientale sono strettamente correlati? Ecco cosa dice lo studioI tumori possono essere provocati da diversi fattori, come ad esempio l’esposizione all’amianto, alle sostanze tossiche, ai raggi UV ed altri agenti cancerogeni. Tuttavia, alcuni studi hanno rivelato che una delle cause principali è legata ...

Pubblicità

IBrancaleone : L’esposizione all’inquinamento all’origine del 10?% dei casi di cancro in Europa - annamariamoscar : Cancro, l’inquinamento ambientale è legato al 10% dei tumori in Europa. Lo studio - infoitinterno : Il report Ue: l’inquinamento dell’ambiente causa il 10% dei casi di cancro - infoitinterno : Cancro, l'inquinamento ambientale è legato al 10% dei tumori in Europa. Lo studio - NuvapSystem : Secondo l’@EUEnvironment, il 10% dei casi di cancro è causato dall’inquinamento presente nell’ambiente e nei luoghi… -