Beppe Grillo il traditore sommo (Di sabato 2 luglio 2022) L'intera legislatura vede tra i 5 stelle espulsi in quanto traditori, transfughi in quanti traditi, scissionisti per tradimento. Perché ogni grillino prima o dopo, ha lasciato che l’etica dei principi cedesse il passo all’etica della responsabilità, ma in realtà era l'etica della tribù Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 luglio 2022) L'intera legislatura vede tra i 5 stelle espulsi in quanto traditori, transfughi in quanti traditi, scissionisti per tradimento. Perché ogni grillino prima o dopo, ha lasciato che l’etica dei principi cedesse il passo all’etica della responsabilità, ma in realtà era l'etica della tribù

Pubblicità

beppe_grillo : Fenomenologia del tradimento e del traditore - beppe_grillo : Ecco la tecnologia italiana di combustione “senza fiamma” per il trattamento di #rifiuti industriali particolarment… - riotta : .@beppe_grillo non ha nelle corde la tattica politica. Preferisce la gag. Nel '13 @pbersani gli offrì un compromess… - BrucePaine2 : @beppe_grillo Hai veramente il coraggio di parlare? Avete tradito i vostri elettori su tutto, tutto! Dall'euro, all… - isadoralarosa : RT @isadoralarosa: @Serv_Pubblico SANTO' VAI A FARE IN CULO TU E BERLUSCONI e ritorna nella discarica dove ti sei buttato TANTI ANNI FA da… -