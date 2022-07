Beautiful, Una vita, Un altro domani e Terra amara: anticipazioni delle fiction Mediaset dal 4 al 10 luglio (Di sabato 2 luglio 2022) Le fiction di Mediaset continuano a intrattenere i telespettatori anche durante la stagione estiva. Oltre alle ormai irrinunciabili Beautiful, Una vita e Un altro domani approda su Canale 5 Terra amara, una nuova soap. Ecco dunque le trame degli episodi in onda dal 4 al 10 luglio. Il palinsesto estivo del daytime di Mediaset prosegue all’insegna delle fiction più amate dei telespettatori. Oltre alle immancabili Beautiful, Una vita e, ormai, Un altro domani, il pomeriggio della rete del Biscione si è arricchito anche di una nuova soap: Terra amara. Chiamata a Brave and ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 luglio 2022) Ledicontinuano a intrattenere i telespettatori anche durante la stagione estiva. Oltre alle ormai irrinunciabili, Unae Unapproda su Canale 5, una nuova soap. Ecco dunque le trame degli episodi in onda dal 4 al 10. Il palinsesto estivo del daytime diprosegue all’insegnapiù amate dei telespettatori. Oltre alle immancabili, Unae, ormai, Un, il pomeriggio della rete del Biscione si è arricchito anche di una nuova soap:. Chiamata a Brave and ...

