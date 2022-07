Altri due cittadini britannici catturati dalle forze russe e sono stati accusati di essere mercenari, secondo vari media (Di sabato 2 luglio 2022) In Ucraina sono stati catturati, e probabilmente accusati di essere mercenari, due cittadini britannici: Dylan Healy, un cuoco originario di Huntingdon, vicino a Cambridge, che con molte probabilità era in Ucraina a fare volontariato con una missione umanitaria, e Andrew Leggi su ilpost (Di sabato 2 luglio 2022) In Ucraina, e probabilmentedi, due: Dylan Healy, un cuoco originario di Huntingdon, vicino a Cambridge, che con molte probabilità era in Ucraina a fare volontariato con una missione umanitaria, e Andrew

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sniffano cocaina seduti in una carrozza della metropolitana di Milano in movimento da una fermata all'altra. Protag… - Datafriedkin : RT @vulta10: @HungryMarcio Ma se ne andasse a fanculo e pure in fretta, due gol in campionato, ha trovato la sua dimensione in una coppa in… - Lucamoretti99 : @petunianelsole Il primo assioma è smentito da quanto detto da #galli, a meno che non si voglia parlare anche di lo… - GianniSanzo : @AriannaRavelli oggi siamo a luglio, possiamo dare per certo che in questi due mesi di calciomercato succederanno a… - APOC4LYPSW : fatevi due domande e datevi anche due risposte se non riuscite ad elogiare e complimentare i vostri protetti senza… -