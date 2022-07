Wimbledon | Sinner vola agli ottavi | battuto Isner in una gara senza storia Ora per lui c' è il fenomeno Alcaraz

Pubblicità

Eurosport_IT : C'MOOOOOOON JANNIK! ???? Bellissima vittoria di Sinner contro Isner: l'azzurro si prende gli ottavi di finale di Wi… - FiorinoLuca : Una delle partite migliori sotto il profilo tattico-strategico. Jannik #Sinner diventa il più giovane italiano nel… - gippu1 : Jannik #Sinner raggiunge gli ottavi di #Wimbledon dopo aver già raggiunto quelli di Australian Open, Roland Garros… - Alessan67416970 : RT @Eurosport_IT: C'MOOOOOOON JANNIK! ???? Bellissima vittoria di Sinner contro Isner: l'azzurro si prende gli ottavi di finale di Wimbledo… - rompi_balle : RT @purtroppobea: buonasera jannik sinner è il tennista italiano più giovane nell’era open ad aver raggiunto gli ottavi a wimbledon è sempr… -

Un grande Jannikvola per la prima volta agli ottavi di finale a. In una gara senza storia, il tennista azzurro ha eliminato il 37enne statunitense John Isner, numero 24 Atp e 20 del seeding, in tre ...LONDRA (Regno Unito) - Jannikè agli ottavi di finale di, terzo Slam stagionale in corso di svolgimento sull'erba di Londra. Al terzo turno il giovane talento altoatesino, numero 13 del ranking Atp e decimo ...Jannik Sinner era approdato negli ottavi di finale in tutti e tre gli altri tornei del Grande Slam. Oggi ha colmato l’unica lacuna che gli mancava, Wimbledon: il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria ...Isner ended Andy Murray’s hopes at this year’s Championship’s on Wednesday, but could not repeat his Centre Court heroics as the number 10 seed won 6-4, 7-6, 6-3.