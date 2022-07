(Di venerdì 1 luglio 2022) I numeri deidicrescono. «Isononella regione europea» dell’Organizzazione mondiale della sanità «nelle ultime due». È in questa regione che è stato registrato «quasi il 90% di tutti iconfermati in laboratorio e segnalati a livello globale da metà maggio. E dalla mia ultima dichiarazione del 15 giugno, 6 nuovi Paesi e aree, per un totale di 31, hanno segnalato» di Monkeypox virus. Complessivamente, il bilancio è salito a «4.500confermati in tutta la regione». Hans Kluge, direttore di Oms, dipinge un quadro serio, con numeri in aumento rapido e continuo. «La regione europea rimane al centro di ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Vaiolo delle scimmie, l’Oms: «In Europa oltre 4.500 contagi, casi triplicati in due settimane»… - ElisabettaBor85 : @ProfMBassetti .@ProfMBassetti PESTE SUINA, INFLUENZA AVIARIA, EPATITE DEI BAMBINI, COVID E ORA VAIOLO DELLE SCIMMI… - Pegasofree777 : RT @AnitaCecolin: Quando hanno visto che neppure gli imbecilli ci credevano, il VAIOLO DELLE SCIMMIE è sparito da tutte le notizie mediati… - Mr_Torax : RT @deveraunseraunn: Il vaiolo delle scimmie si trasmette facendo sesso e ha trovato la comunità chiusa dove diffondersi meglio, cioè quell… - Masquerade7012 : @CaYaLoP Il vaiolo delle scimmie lo hanno 'sminuito' loro. Perché era chiaramente legato a comportamenti promiscui nel 98% omosessuali -

Verso revisione del giudizio: si potrebbe arrivare a dichiarare l'emergenza "I casi discimmie sono triplicati nella regione europea" dell'Organizzazione mondiale della sanità "nelle ultime 2 settimane". A breve, l'Oms potrebbe rivedere la posizione per cui sinora la ...... nel continente europeo, in relazione all'aumento di casi discimmie . Meno grave e meno diffusivo delumano, si tratta di un virus tuttora presente, in forma endemica, in Paesi ...Roma, 1 lug. (askanews) - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto "un'azione urgente" contro il vaiolo delle scimmie in Europa, a fronte del triplicare dei casi osservati per due ...L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un appello per un’azione “urgente”, nel continente europeo, in relazione all'aumento di casi di vaiolo delle scimmie. Meno grave e meno diffusi ...