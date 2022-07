Usa: 48 milioni in viaggio per 4 luglio, caos negli aeroporti (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli americani sono pronti a partire per il lungo fine settimana del 4 luglio, che potrebbe essere il peggiore di sempre sul fronte dei trasporti aerei. In totale dovrebbero mettersi in viaggio quasi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli americani sono pronti a partire per il lungo fine settimana del 4, che potrebbe essere il peggiore di sempre sul fronte dei trasporti aerei. In totale dovrebbero mettersi inquasi ...

Pubblicità

RaiNews : #aborto, i singoli Stati potranno scegliere. Esplode la protesta. Obama: attaccata la libertà di milioni di america… - DomenicaGianne4 : RT @Vito68122235: Video Scoop colossale!!!!!!! Il dottor David Martin cita in giudizio il presidente USA Biden ,la FDA,i CDC,Pfizer Moderna… - MaMaurizi9 : RT @osamundR: ??????SCOOP COLOSSALE!!! Il dott. David Martin cita in giudizio il presidente USA Biden, la FDA, i CDC, Pfizer, Moderna, ecc. p… - theunderdog61 : RT @Vito68122235: Video Scoop colossale!!!!!!! Il dottor David Martin cita in giudizio il presidente USA Biden ,la FDA,i CDC,Pfizer Moderna… - Nadia_hopppe1 : RT @Vito68122235: Video Scoop colossale!!!!!!! Il dottor David Martin cita in giudizio il presidente USA Biden ,la FDA,i CDC,Pfizer Moderna… -