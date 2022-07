Ultime Notizie – Odessa, missili russi su un condominio: 17 morti (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Almeno 17 persone sono state uccise a Odessa, in Ucraina, dopo che due missili russi nelle prime ore del giorno hanno colpito un condominio a più piani e un centro ricreativo nella città portuale nelle prime ore di venerdì. Lo riferiscono fonti ucraine. Le forze armate ucraine hanno emesso un avviso esortando i residenti a cercare riparo dopo che tre esplosioni e allarmi di raid aerei sono stati sentiti poco prima dell’una di notte, ora locale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Almeno 17 persone sono state uccise a, in Ucraina, dopo che duenelle prime ore del giorno hanno colpito una più piani e un centro ricreativo nella città portuale nelle prime ore di venerdì. Lo riferiscono fonti ucraine. Le forze armate ucraine hanno emesso un avviso esortando i residenti a cercare riparo dopo che tre esplosioni e allarmi di raid aerei sono stati sentiti poco prima dell’una di notte, ora locale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

