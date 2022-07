Turchia blocca siti della tedesca Deutsche Welle (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Consiglio supremo della radio - televisione turca ha bloccato i siti internet del network d'informazione tedesco Deutsche Welle perché carente di licenza. Lo segnala la stessa DW. Assieme a DW è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Consiglio supremoradio - televisione turca hato iinternet del network d'informazione tedescoperché carente di licenza. Lo segnala la stessa DW. Assieme a DW è ...

Pubblicità

ciffatweet : Possiamo fare finta che Erdogan non sia un dittatore perché non è ancora impazzito del tutto e non ha invaso la Gre… - AdmiralReloade1 : Non fatevi infinocchiare,il potere della Turchia e della Cina,dipende solo dal fatto,che hanno trasferito tutta la… - obbedirepoco : Grano, per la Turchia «l’accordo c’è». Putin smentisce: «Kiev lo blocca» Ester Nemo su @ilmanifesto #foodcrisis - PTurche : @QuartoBrave @RMugnari @Paola63689975 @kissenloveautor @Frances58070320 @QuiMediaset_it Chi compra le serie blocca… -