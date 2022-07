Tumori | guariti per legge | Ddl Italia su diritto a oblio ' fa scuola' in Ue

(Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Oltre 3,6 milioni è il numero di persone che invivono dopo una diagnosi di tumore. Sensibilmente migliorata anche la probabilità di guarigione definitiva, pari al 52% per le donne e al 39% per gli uomini. Ex pazienti che però nella percezione di molti restano malati per sempre, senza nuove opportunità lavorative o crescite di carriera, senza poter accendere un mutuo o ricevere un prestito in banca, senza possibilità di adottare un figlio. Diritti che punta a garantire il Ddl 2548 sul 'all'', presentato al Senato da Paola Boldrini, vicepresidente Commissione Sanità. Un disegno diportato anche al Parlamento europeo, dove ha riscosso parere positivo dalla maggior parte degli Stati membri che condividono la necessità di un'azione concertata in materia a ...

