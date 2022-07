Tuffi, Mondiali 2022: Elena Bertocchi rinuncia alla gara dai tre metri (Di venerdì 1 luglio 2022) Elena Bertocchi non sarà in gara questa mattina nell’eliminatoria dei tre metri femminili ai Mondiali di Budapest. La lombarda ha dovuto dare forfait per un riacutizzarsi di un problema alla schiena, che già l’aveva notevolmente condizionata durante la qualifica dal metro. Una gara quella dal trampolino del metro che aveva visto Bertocchi sfiorare l’accesso alla finale, chiudendo al tredicesimo posto a mezzo centesimo di punto dalla dodicesima. Lei stessa, però, al termine dell’eliminatoria aveva fatto sapere che la sua partecipazione era rimasta in dubbio fino all’ultimo, visto che aveva accusato dei problemi alla schiena durante il riscaldamento. La situazione deve essere dunque peggiorata con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022)non sarà inquesta mattina nell’eliminatoria dei trefemminili aidi Budapest. La lombarda ha dovuto dare forfait per un riacutizzarsi di un problemaschiena, che già l’aveva notevolmente condizionata durante la qualifica dal metro. Unaquella dal trampolino del metro che aveva vistosfiorare l’accessofinale, chiudendo al tredicesimo posto a mezzo centesimo di punto ddodicesima. Lei stessa, però, al termine dell’eliminatoria aveva fatto sapere che la sua partecipazione era rimasta in dubbio fino all’ultimo, visto che aveva accusato dei problemischiena durante il riscaldamento. La situazione deve essere dunque peggiorata con il ...

