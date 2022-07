Tottenham, ufficiale: Richarlison firma fino al 2027 (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Richarlison De Andrea dall’Everton. Un colpo importante per Antonio Conte: il brasiliano, classe 1997, ha firmato un contratto con gli Spurs fino al 2027. Arrivato in Inghilterra nell’agosto del 2017 dal Fluminense, il nazionale verdeoro vanta 173 presenze e 48 gol in Premier League con le maglie di Watford ed Everton. Prima punta o attaccante esterno, con la nazionale maggiore del Brasile ha giocato 36 gare segnando 14 gol, vincendo una Coppa America, mentre con la selezione olimpica ha vinto l’oro ai Giochi di Tokyo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo diDe Andrea dall’Everton. Un colpo importante per Antonio Conte: il brasiliano, classe 1997, hato un contratto con gli Spursal. Arrivato in Inghilterra nell’agosto del 2017 dal Fluminense, il nazionale verdeoro vanta 173 presenze e 48 gol in Premier League con le maglie di Watford ed Everton. Prima punta o attaccante esterno, con la nazionale maggiore del Brasile ha giocato 36 gare segnando 14 gol, vincendo una Coppa America, mentre con la selezione olimpica ha vinto l’oro ai Giochi di Tokyo. SportFace.

