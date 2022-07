Tajani: "Se qualcuno esce dal governo, si va a votare Ius Scholae? Così non va. Cannabis? Non se ne parla" (Di venerdì 1 luglio 2022) "Questo è l'ultimo governo possibile, non ci sono altri governi dopo questo", spiega Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ad Affaritaliani.it. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 1 luglio 2022) "Questo è l'ultimopossibile, non ci sono altri governi dopo questo", spiega Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, ad Affaritaliani.it. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

angelanicolaz : RT @Zziagenio78: Non importa se è composta da uomo e donna, due uomini, due donne o se si hanno figli o meno. Famiglia è avere sempre qualc… - Spicci3 : @mbartolotta63 Dico sempre che quando era più giovane,Tajani era quello che,alle feste adolescenziali,rimaneva ai b… - enorazza : @Juglans__ @Antonio_Tajani Mafia. Letteralmente per colpa della mafia. Se senti qualcuno 'contro la droga' sta dic… - mr_pac : RT @mr_pac: @apiedi_nudi @CesareHandala @Antonio_Tajani Eh, no! Per favore. Attenzione alle logiche fallaci, per favore, soprattutto in tem… - mr_pac : @antiproibizion2 @apiedi_nudi @CesareHandala @Antonio_Tajani La mia è solo un'opinione ma temo che qualcuno faccia… -