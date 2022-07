Sconcerti sul rinnovo di Maldini: le proprietà americane non delegano le decisioni sui soldi (Di venerdì 1 luglio 2022) La lunga trattativa di rinnovo tra Maldini e il Milan dimostra che ormai il calcio è profondamente cambiato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Le proprietà americane non delegano le scelte che riguardano i soldi. Non certo ai direttori sportivi e a quelli tecnici. Sui soldi decidono solo loro. “Oggi le proprietà sono in maggioranza americane. Alcuni di loro sono miliardari vasti, altri rappresentano fondi d’investimento, ma tutti americani sono. Cioè investono, non spendono. Questa è la prima differenza. La seconda è che non mettono i loro soldi in mano a nessuno, nemmeno al loro uomo di fiducia. Nessuno ha potere di firma, cioè di conclusione, solo la proprietà. I nostri dirigenti hanno autonomia di scouting, di scelte e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) La lunga trattativa ditrae il Milan dimostra che ormai il calcio è profondamente cambiato, scrive Mariosul Corriere della Sera. Lenonle scelte che riguardano i soldi. Non certo ai direttori sportivi e a quelli tecnici. Sui soldi decidono solo loro. “Oggi lesono in maggioranza. Alcuni di loro sono miliardari vasti, altri rappresentano fondi d’investimento, ma tutti americani sono. Cioè investono, non spendono. Questa è la prima differenza. La seconda è che non mettono i loro soldi in mano a nessuno, nemmeno al loro uomo di fiducia. Nessuno ha potere di firma, cioè di conclusione, solo la. I nostri dirigenti hanno autonomia di scouting, di scelte e ...

