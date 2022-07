Saldi estivi in tutte le regioni, ecco dove e quando (Di venerdì 1 luglio 2022) Al via i Saldi estivi, da sabato 2 luglio. Dopo la Sicilia, che ha già cominciato, è la vota di tutte le altre regioni italiane, a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano. In Alto Adige i cittadini dovranno attendere fino al 15 del mese. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro. Significa 88 euro pro capite per i Saldi estivi. Il valore complessivo della spesa? Le stime parlano di 3,1 miliardi di euro. “La spesa media a famiglia per questi Saldi estivi è in leggero aumento rispetto allo scorso anno” dice Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio. Foto Ansa/Stefano Ambu “La spesa per i Saldi di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 1 luglio 2022) Al via i, da sabato 2 luglio. Dopo la Sicilia, che ha già cominciato, è la vota dile altreitaliane, a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano. In Alto Adige i cittadini dovranno attendere fino al 15 del mese. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro. Significa 88 euro pro capite per i. Il valore complessivo della spesa? Le stime parlano di 3,1 miliardi di euro. “La spesa media a famiglia per questiè in leggero aumento rispetto allo scorso anno” dice Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio. Foto Ansa/Stefano Ambu “La spesa per idi ...

