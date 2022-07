Roma | sopravvissuta al rogo di Malagrotta | una piccola volpe ritrova la sua mamma

(Di venerdì 1 luglio 2022) The Day After per lastramazzata al suolo – smarrita, disorientata, esausta – soccorsa questa mattina da due giovani volontari a, ha avuto un incredibile lieto fine. Sopravvive alle fiamme ela suaLaddove due settimane fa era l’inferno (un incendio di vaste proporzioni aveva devastato l’intera area adiacente la discarica ) due “angeli” hanno rifocillato ladissetandola e bagnando tutto il terreno intorno a lei, in modo che la temperatura corporea del cucciolo si abbassasse. E le hanno così salvato la vita. Dopo un’ora circa i due ragazzi – inviati sul posto da una nota associazione animalista – hanno visto arrivare un esemplare di femmina adulta, presumibilmente la. E le due volpi si sono allontanate insieme, nella ...

