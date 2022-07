Richarlison al Tottenham | ufficiale il rinforzo per gli Spurs

(Di venerdì 1 luglio 2022) Londinesi scatenati sul mercato.si accasa al, alla corte di Antonio Conte. Affare importante per il club, che aggiunge ulteriore qualità ad un reparto offensivo di tutto rispetto. L’ex Leeds si aggiunge ai già acquistati Ben Forster, Ivan Perisic e Yves Bissouma.al, quali sono le cifre dell’affare? Concorrenza sbaragliata per il brasiliano, che era cercato da diverse squadre. Sul classe 1997? c’erano gli occhi di club come Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Psg e Bayern Monaco. Paratici regala ad Antonio Conte un attaccante di grande livello in vista della prossima stagione. Maxi operazione per il club, che per il giocatore ha sborsato la bellezza di 70 milioni di euro comprensivi di 10 di bonus. Cessione che fa comodo anche all’Everton, che così sistema il ...

Commenta per primo Ora è ufficiale,è un nuovo giocatore del: l'attaccante arriva dall' Everton e firma un contratto fino al 2027 con gli Spurs .Superata la concorrenza Nell'ambito della trattativa ilavrebbe fatto pressioni suaffinché prendesse una decisione rapida, sebbene l'attaccante (che ha ancora una settimana di ...Tottenham completed the signing of Richarlison from Everton on a five-year deal for a fee that could reportedly rise to £60 million ($73 million) on Friday. The Brazilian international will add ...Tottenham Hotspur have completed the signing of Brazilian international Richarlison from Everton, in a deal potentially worth up to £60m.