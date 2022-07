Navalny, la routine in prigione: «Sveglia alle 6, lavoro. E poi ore su una panca a guardare Putin» (Di venerdì 1 luglio 2022) Alexey Navalny, nemico numero uno di Putin, rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, ha condiviso su Twitter la sua giornata: «10 minuti per lavarsi, 15 per mangiare. Vivo tra le recinzioni, come Putin e Medvedev» Leggi su corriere (Di venerdì 1 luglio 2022) Alexey, nemico numero uno di, rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, ha condiviso su Twitter la sua giornata: «10 minuti per lavarsi, 15 per mangiare. Vivo tra le recinzioni, comee Medvedev»

