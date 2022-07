Nato dall'idea di Nicola Porro, l'evento approda alla seconda edizione (Di venerdì 1 luglio 2022) Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it. I biglietti sono ... Leggi su padovanews (Di venerdì 1 luglio 2022) Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it,.it, pagina Facebook.it e pagina Youtube.it. I biglietti sono ...

Pubblicità

rubio_chef : Fossi nato in Palestina, pur di liberare la mia terra, pur di vendicare i miei fratelli e le mie sorelle avrei mang… - teatrolafenice : Uno dei momenti leggendari della storia del pianoforte: Celibidache, nato oggi nel 1912, dirige il Concerto in Sol… - LaPinky72 : RT @_MASSlMO_: #Erdogan #Svezia #Finlandia #Nato #Curdi #Draghi L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale d… - RiscossaItaliGo : RT @pbecchi: La Turchia ritira il veto all’ ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia, in cambio i turchi possono massacrare i curdi come v… - luisito1540 : RT @_MASSlMO_: #Erdogan #Svezia #Finlandia #Nato #Curdi #Draghi L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale d… -