Milan | Maldini parte dal rinnovo di Ibra | tutti i dettagli!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo l’estensione contrattuale sia di Paoloche di Frederic Massara, ilè pronto a muoversi sul fronte mercato, in particolare sulla questione rinnovi, con l’obiettivo di definire, al più presto, operazioni che vanno a confermare i pezzi pregiati della rosa. E sembra che una delle primissime operazioni da completare, come riportato da Nicolò Schira, riguardi ilannuale di Zlatanhimovic. Tornato ao, sponda rossonera, nel 2020, è ormai un caposaldo della squadra allenata da Stefano Pioli.himovicSerie A ll 40enne svedese, laureatosi Campione d’Italia con ilnella stagione appena trascorsa, sembra pronto a continuare la sua avventura tra le fila rossonere. Per ilsi è ...