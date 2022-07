Maxi-truffa con false fatturazioni: un arresto (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scoperta Maxi truffa nel settore della commercializzazione di prodotti informatici e telefonici. La Guardia di Finanza di Salerno, in un’operazione condotta tra le province di Salerno ed Avellino, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Vincenzo Cirillo. Tredici le imprese dove sono state effettuate perquisizioni, oltre che nelle abitazioni di due soggetti coinvolti, a vario titolo, nella truffa e denunciati per autoriciclaggio degli illeciti proventi. L’uomo, 48enne residente in Bulgaria ma che nei fatti risulta abitare a Scafati (Salerno), sarebbe l’ideatore e promotore di un sistema illegale che ha consentito, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (per l’ammontare di oltre 25 milioni), un’evasione fiscale di circa sei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scopertanel settore della commercializzazione di prodotti informatici e telefonici. La Guardia di Finanza di Salerno, in un’operazione condotta tra le province di Salerno ed Avellino, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Vincenzo Cirillo. Tredici le imprese dove sono state effettuate perquisizioni, oltre che nelle abitazioni di due soggetti coinvolti, a vario titolo, nellae denunciati per autoriciclaggio degli illeciti proventi. L’uomo, 48enne residente in Bulgaria ma che nei fatti risulta abitare a Scafati (Salerno), sarebbe l’ideatore e promotore di un sistema illegale che ha consentito, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (per l’ammontare di oltre 25 milioni), un’evasione fiscale di circa sei ...

