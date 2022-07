Mastella incontra Volpe | “Felice per la sua conferma | tra noi grande collaborazione”

Pubblicità

NTR24 : Covid ed eventi estivi, Mastella incontra Volpe a Palazzo Mosti - ottopagine : Covid, casi in aumento nel Sannio. Mastella incontra il numero uno dell'Asl #Benevento - CasertaseraI : VIDEO| IL SINDACO D’ALOIA INCONTRA LA SENATRICE LONARDO E IL SINDACO DI BENEVENTO MASTELLA -

NTR24

... 'Devo essere prudente per me e per gli altri' il commento diche poi annuncia: 'Con il dottore Volpe abbiamo anche valutato e analizzato l'aumento vorticoso dei casi Covid. A differenza ...Beppe lascia Roma: nonné lui né i ministri. Il governo è nei guai, il premier costretto a ... Intervista a: 'Con noi il vero centro, non come questi leader. Serve una margherita'. La ... Covid ed eventi estivi, Mastella incontra Volpe a Palazzo Mosti “Ci siamo incontrati dal punto di vista istituzionale dopo che è stato riconfermato alla guida dell’Asl di Benevento. Una cosa che mi ha fatto molto piacere perché abbiamo lavorato bene e insieme dura ...A margine dell’incontro per i distretti commerciali, l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone ha fatto il punto della situazione sulle aree Zes in una intervista rilasciata ai microfoni di ...