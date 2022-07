Marialaura De Vitis, donne e ciclo sull'Isola dei Famosi: la confessione (Di venerdì 1 luglio 2022) Marialaura De Vitis svela come facevano le donne sull'Isola a gestire ciclo, depilazione, bagno e tutto il resto. Marialaura De Vitis, donne e ciclo sull’Isola dei Famosi: la confessione su donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 1 luglio 2022)Desvela come facevano lea gestire, depilazione, bagno e tutto il resto.Dedei: lasuMagazine.

Pubblicità

blogtivvu : Luca Daffrè “friendzona” Marialaura De Vitis: “Ecco cosa potrà esserci tra di noi…” - tuttopuntotv : Maria Laura De Vitis spiega i rapporti con Luca Daffrè, ma qualcosa non torna! #isola #IsoladeiFamosi #lucadaffre… - IsaeChia : Marialaura De Vitis parla di come le donne gestivano ciclo e depilazione all’#Isola 16 L’ex naufraga parla anche d… - tuttopuntotv : Maria Laura De Vitis commenta la sua eliminazione all’Isola dei Famosi 2022 #isola #IsoladeiFamosi #MariaLaura… - fhxbeltrozz : in questa stagione televisiva oltre marialaura de vitis topolina nessun vincitore degno di nota -