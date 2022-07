Maria Sole Caputi prima donna ad arbitrare in Serie A (Di venerdì 1 luglio 2022) Da oggi è anche ufficiale: Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, della sezione di Livorno, sarà la prima donna che arbitrerà in Serie A. La conferma e’ stata data nel corso della conferenza stampa svolta a Coverciano per presentare la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022-2023. ”E’ un sogno che si avvera, un momento storico – ha dichiarato il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange – Maria Sole è stata promossa perché se lo merita. Sarà il designatore poi a decidere il suo percorso, non vogliamo dare privilegi a nessuno. Ci piacerebbe però che lei, come gli altri arbitri, non venissero giudicati solo per eventuali errori”. Oltre a Ferrieri Caputi sono stati promossi dalla Can C a quella A e B Ermanno ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) Da oggi è anche ufficiale:Ferrieri, 31 anni, della sezione di Livorno, sarà lache arbitrerà inA. La conferma e’ stata data nel corso della conferenza stampa svolta a Coverciano per presentare la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022-2023. ”E’ un sogno che si avvera, un momento storico – ha dichiarato il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange –è stata promossa perché se lo merita. Sarà il designatore poi a decidere il suo percorso, non vogliamo dare privilegi a nessuno. Ci piacerebbe però che lei, come gli altri arbitri, non venissero giudicati solo per eventuali errori”. Oltre a Ferrierisono stati promossi dalla Can C a quella A e B Ermanno ...

