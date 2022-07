L’uomo morto a Passoscuro dopo aver salvato moglie e figli che stavano annegando in mare

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un’altra tragedia che arriva dalle spiagge italiane, per motivi analoghi a quelli che negli ultimi giorni hanno riempito le pagine di cronaca. Una persona che muoremesso in salvo altre rimaste in balia dellaa, della corrente e delle onde. Era accaduto, solo qualche giorno fa, a Livorno. Poi a Lido Adriano, in provincia di Ravenna. E il 29 giugno questa tragica trama si è ripetuta a, in provincia di Roma (tra Fiumicino e Fregene). A perdere la vita è stato un 5oenne originario dell’Ecuador che si era lanciato in acqua per salvare dall’annegamento lae i, uomo muoredalle onde Jaime Bolivar Armijos ...