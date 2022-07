Luca Daffrè spiazza tutti | Ho preso la mia decisione su Maria Laura De Vitis

(Di venerdì 1 luglio 2022)Daffré è stato una delle rivelazioni di questa sedicesima edizione de L'isola dei Famosi. Arrivato in Honduras a poco più di un mese dalla finale, è riuscito a farsi amare dal pubblico classificandosi al secondo posto. ma dopo il reality show aveva lasciato qualcosa in sospeso: cosa ha deciso di fare conDeDeDaffré sono stati tra i concorrenti più giovani di quest'edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Entrambi arrivati a gioco già iniziato da un po' di tempo, si sono fatti valere nelle varie prove e hanno dimostrato una grande determinazione. A un certo punto, si sono anche avvicinati molto. Prima come amici, e poi man mano sembrava che tra loro potesse nascere qualcosa di speciale, che ...

Pubblicità

zazoomblog : Isola dei Famosi Luca Daffrè confessa un flirt con Sophie Codegoni e spiega il tatuaggio del cervo - #Isola… - sonoingenua_ : E niente a Luca Daffrè le bionde sono sempre piaciute ?? - duca1072 : RT @amandarossi181: Luca Daff con la Donna Vitruviana, dice che l’ha fatta vincere ?? Ti piacerebbe caro Daffrè ?? #SoleArmy - infoitcultura : Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis e Luca Daffré fanno coppia fissa dopo la Finale? La verità - infoitcultura : Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis vuota il sacco su Luca Daffré: ''Mi interessa ma…'' -

, ex naufrago de L'Isola dei Famosi, ha come tatuaggio sul petto un cervo. Qual è il suo significatoè stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione de L'Isola Dei Famosi , ...Il modello trentino,, ex corteggiatore di Uomini e Donne ex ex tentatore di Tempation Island, è stato uno dei grandi protagonisti della sedicesima edizione dell' Isola dei Famosi. Isola dei Famosi,...