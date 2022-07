LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Pellacani 10ma dopo la terza rotazione nei preliminari dai tre metri (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 La portoricana Miclau con il quarto tuffo ottiene un totale di 148.00. 11.22 La britannica Reid nella quarta rotazione totalizza 192.00. 11.21 Si comincia con la quarta rotazione: la messicana Chavez totalizza 224.10. 11.18 Si chiude la terza rotazione con l’indonesiana Haga che totalizza 87.45. Comandano le cinesi Chen e Chang. Decima Chiara Pellacani con 172.80. 11.17 La svedese Gullstrand totalizza al termine della terza rotazione 177.30, Pellacani 10ma. 11.16 La britannica Harper totalizza 140.90 punti. 11.15 La colombiana Uribe totalizza al termine della terza rotazione 141.00. 11.14 La brasiliana Rodrigues con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 La portoricana Miclau con il quarto tuffo ottiene un totale di 148.00. 11.22 La britannica Reid nella quartatotalizza 192.00. 11.21 Si comincia con la quarta: la messicana Chavez totalizza 224.10. 11.18 Si chiude lacon l’indonesiana Haga che totalizza 87.45. Comandano le cinesi Chen e Chang. Decima Chiaracon 172.80. 11.17 La svedese Gullstrand totalizza al termine della177.30,. 11.16 La britannica Harper totalizza 140.90 punti. 11.15 La colombiana Uribe totalizza al termine della141.00. 11.14 La brasiliana Rodrigues con il ...

