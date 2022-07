LIVE Italia-Spagna 0-0 calcio femminile, amichevole in DIRETTA: si parte! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 16.55 Inni nazionali in corso. Squadre in campo. 16.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 16.45 Questo è l’ultimo test prima dell’inizio degli europei per l’Italia. 16.40 Le formazioni ufficiali: Italia : Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Bartoli, Boattin; Cernoia, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct. Bertolini. A disp. Durante, Schroffenegger, Gama, Filangeri, Lenzini, Simonetti, Galli, Rosucci, Bonfantini, Piemonte, Giacinti, Sabatino Spagna: Pascual, Hernandez, Conca, OLIVEr, Rodriguez, Gutierrez, Garcia-Villamil,Putellas, Elouhabi, Cebrian, Cordoba. Ct. Vilda. A disp. Nunez, Lopez, Sanz, Beivide, De Miguel, Duenas Garcia, Cejudo, Gomez, Medina, Rivero 16.35 Buonasera e ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 16.55 Inni nazionali in corso. Squadre in campo. 16.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 16.45 Questo è l’ultimo test prima dell’inizio degli europei per l’. 16.40 Le formazioni ufficiali:: Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Bartoli, Boattin; Cernoia, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct. Bertolini. A disp. Durante, Schroffenegger, Gama, Filangeri, Lenzini, Simonetti, Galli, Rosucci, Bonfantini, Piemonte, Giacinti, Sabatino: Pascual, Hernandez, Conca, Or, Rodriguez, Gutierrez, Garcia-Villamil,Putellas, Elouhabi, Cebrian, Cordoba. Ct. Vilda. A disp. Nunez, Lopez, Sanz, Beivide, De Miguel, Duenas Garcia, Cejudo, Gomez, Medina, Rivero 16.35 Buonasera e ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - AllMusicItalia : Orlvndo 'L'Italia e la Corsica' è il nuovo singolo. Nel testo il racconto di un amore tossico da cui è difficile us… - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna calcio femminile amichevole in DIRETTA: ecco le formazioni titolari! - #Italia-Spagna #calcio… - zazoomblog : LIVE – Italia-Corea del Sud 1-1 (25-17 23-25 14-10): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Corea #(25-17… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, 10 km al traguardo -