Le dimissioni (annunciate) di Elio Vito a rischio farsa: per ora resta vicepresidente della Camera

Le dimissioni di Elio Vito da Forza Italia diventano un caso. Ufficializzate con tanto di lettera al presidente della Camera Roberto Fico il 19 giugno scorso, contestualmente alla decisione di non sedere più in Parlamento, terranno banco addirittura in Aula il 13 luglio prossimo, quando l'assemblea di Montecitorio (dalle 16) sarà chiamata a votare con scrutinio segreto per mettere fine alla trentennale esperienza di palazzo dell'ex ministro del Berlusconi quater (in Parlamento dal '92) o conservare lo scranno e scegliersi, a quel punto, una nuova "casa politica". "Sapendo che in ogni caso il processo di accettazione delle dimissioni non arriverà mai prima della fine della legislatura direi che non è poi 'sta mossa così eclatante", ha commentato il ...

