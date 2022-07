La Juve sogna in grossa e tenta il colpo: via Rabiot per un ritorno da urlo in Italia (Di venerdì 1 luglio 2022) La Juve dovrà perfezionare sempre di più la rosa del futuro, per questo motivo Rabiot non farà parte della squadra e verrà ceduto in estate. Tra i giocatori che sicuramente hanno deluso maggiormente le aspettative in campo c’è stato il francese Adrien Rabiot, con le sue prestazioni che sono state altamente deludenti in tutti e tre gli anni in bianconero, per questo motivo la dirigenza sta cercando in tutti i modi di trovare delle possibili alternative che possano in qualche modo migliorare sempre di più la squadra per l’anno che verrà, con la società che sta pensando addirittura a un colpo straordinario che riporterebbe così un grande campione nel calcio Italiano. Ansa FotoAlle volte servono anche dei colpi di fortuna per riuscire ad acquistare i migliori giocatori soprattutto a parametro zero, con la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 1 luglio 2022) Ladovrà perfezionare sempre di più la rosa del futuro, per questo motivonon farà parte della squadra e verrà ceduto in estate. Tra i giocatori che sicuramente hanno deluso maggiormente le aspettative in campo c’è stato il francese Adrien, con le sue prestazioni che sono state altamente deludenti in tutti e tre gli anni in bianconero, per questo motivo la dirigenza sta cercando in tutti i modi di trovare delle possibili alternative che possano in qualche modo migliorare sempre di più la squadra per l’anno che verrà, con la società che sta pensando addirittura a unstraordinario che riporterebbe così un grande campione nel calciono. Ansa FotoAlle volte servono anche dei colpi di fortuna per riuscire ad acquistare i migliori giocatori soprattutto a parametro zero, con la ...

Monza come quel Milan del 1986! E ora Ora si sogna in grande, come ci ha abituato Berlusconi le sue squadre non sono mai state di ... in questo caso si chiede la partecipazione a metà dell'ingaggio, e la Juve ci sta pensando, mentre ... Chelsea sogna Neymar e De Ligt, Hincapié è Roma - Milan Ma la Juve, per ora, vuole solo 'cash'. Intanto potrebbe prendere DZEKO dall'Inter dando in cambio CUADRADO. Questo, assieme all'eventuale partenza di SANCHEZ, che però continua a rifiutare ogni ... Tuttosport Cambiaso-Juventus, la Salernitana tenta il colpo La Juventus si avvicina all’acquisto di Andrea Cambiaso dal Genoa, mentre la Salernitana sogna il colpo a sorpresa. La stagione del Genoa è terminata nel peggiore dei modi, ovvero con la retrocessione ... Salernitana, in attacco spunta Botheim: i granata dal sogno Galan al piano Cambiaso Ma non è finita: la Salernitana sogna Javi Galan, un sogno perché sul 27enne del Celta Vigo c'è anche il Barcellona, e si mette in lista per avere in prestito dalla Juventus Cambiaso. Il giocatore ex ... E ora Ora siin grande, come ci ha abituato Berlusconi le sue squadre non sono mai state di ... in questo caso si chiede la partecipazione a metà dell'ingaggio, e laci sta pensando, mentre ...Ma la, per ora, vuole solo 'cash'. Intanto potrebbe prendere DZEKO dall'Inter dando in cambio CUADRADO. Questo, assieme all'eventuale partenza di SANCHEZ, che però continua a rifiutare ogni ... Telegraph: "Rabiot vuole lasciare la Juve e sogna la Premier" La Juventus si avvicina all’acquisto di Andrea Cambiaso dal Genoa, mentre la Salernitana sogna il colpo a sorpresa. La stagione del Genoa è terminata nel peggiore dei modi, ovvero con la retrocessione ...Ma non è finita: la Salernitana sogna Javi Galan, un sogno perché sul 27enne del Celta Vigo c'è anche il Barcellona, e si mette in lista per avere in prestito dalla Juventus Cambiaso. Il giocatore ex ...