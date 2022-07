Impatto di un oggetto misterioso sulla superficie della Luna: forse potrebbe essere un “vero” UFO (Di venerdì 1 luglio 2022) Un Ufo, o meglio un “oggetto volante non identificato”, ha impattato sulla faccia nascosta della Luna, il famoso dark side of the moon. A testimoniarlo è stata niente di meno che la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti nonché quella più importante al mondo, che ha specificato, come si legge sulla sua pagina ufficiale Twitter, che “l’ufo” si è scontrato contro il nostro satellite precisamente lo scorso 4 marzo, poco più di quattro mesi fa. Luna, 1/7/2022 – Computermagazine.itLa sonda Lunar Reconnaissance Orbiter ha ripreso lo scontro, o meglio, il luogo del contatto, solamente lo scorso 25 maggio, e dopo accurate verifiche l’immagine è stata appunto reso pubblica. La foto, come potete vedere dal tweet della Nasa che trovate anche in questa pagina, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Un Ufo, o meglio un “volante non identificato”, ha impattatofaccia nascosta, il famoso dark side of the moon. A testimoniarlo è stata niente di meno che la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti nonché quella più importante al mondo, che ha specificato, come si leggesua pagina ufficiale Twitter, che “l’ufo” si è scontrato contro il nostro satellite precisamente lo scorso 4 marzo, poco più di quattro mesi fa., 1/7/2022 – Computermagazine.itLa sondar Reconnaissance Orbiter ha ripreso lo scontro, o meglio, il luogo del contatto, solamente lo scorso 25 maggio, e dopo accurate verifiche l’immagine è stata appunto reso pubblica. La foto, come potete vedere dal tweetNasa che trovate anche in questa pagina, ...

