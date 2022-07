I giovani immigrati responsabili di un reato su due. Ecco a chi vogliono dare lo ius scholae (Di venerdì 1 luglio 2022) Rom, 1 lug — giovani immigrati e criminalità. Mentre la sinistra nostrana dagli occhi luccicanti prova a scodellarci nel piatto la legge sullo ius scholae, «battaglia di civiltà», panacea di tutte le tensioni sociali — si è visto, infatti, come il modello francese abbia giovato alle tensioni sociali d’Oltralpe — il quotidiano Libero snocciola un’entusiasmante serie di numeri sulla criminalità in Italia e quanto essa sia legata a doppio filo con le fasce più giovani degli stranieri che vi soggiornano. Spoiler: le minoranze portatrici di culture identitarie e al contempo difficilmente assimilabili alla nostra non ne escono benissimo. E sicuramente regalare la cittadinanza italiana a questi individui — senza che se la siano meritata attraverso un percorso di «buona cittadinanza» — non mitigherà questo scollamento dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 luglio 2022) Rom, 1 lug —e criminalità. Mentre la sinistra nostrana dagli occhi luccicanti prova a scodellarci nel piatto la legge sullo ius, «battaglia di civiltà», panacea di tutte le tensioni sociali — si è visto, infatti, come il modello francese abbia giovato alle tensioni sociali d’Oltralpe — il quotidiano Libero snocciola un’entusiasmante serie di numeri sulla criminalità in Italia e quanto essa sia legata a doppio filo con le fasce piùdegli stranieri che vi soggiornano. Spoiler: le minoranze portatrici di culture identitarie e al contempo difficilmente assimilabili alla nostra non ne escono benissimo. E sicuramente regalare la cittadinanza italiana a questi individui — senza che se la siano meritata attraverso un percorso di «buona cittadinanza» — non mitigherà questo scollamento dal ...

