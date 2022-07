Gas russo, Gazprom, Nord Stream chiuso dall’11 al 21 luglio (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Chiusura temporanea del gasdotto Nord Stream dall’11 al 21 luglio. Lo ha annunciato il colosso del gas russo Gazprom. La conferma è arrivata anche da Nord Stream Ag che ha spiegato che la chiusura era legata a riparazioni programmate. “dall’11 al 21 luglio 2022, Nord Stream Ag – sottolinea la società- interromperà temporaneamente entrambe le linee del gasdotto Nord Stream per lavori preventivi programmati, compresi i test di componenti meccanici e sistemi di automazione, per garantire un funzionamento efficiente, sicuro e affidabile del gasdotto”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Chiusura temporanea del gasdottoal 21. Lo ha annunciato il colosso del gas. La conferma è arrivata anche daAg che ha spiegato che la chiusura era legata a riparazioni programmate. “al 212022,Ag – sottolinea la società- interromperà temporaneamente entrambe le linee del gasdottoper lavori preventivi programmati, compresi i test di componenti meccanici e sistemi di automazione, per garantire un funzionamento efficiente, sicuro e affidabile del gasdotto”. L'articolo proviene da Italia Sera.

