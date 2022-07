(Di venerdì 1 luglio 2022) A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), quattro calciatori del(Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono statiti per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A. Krunic Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportface2016 : +++#Milan, festa scudetto: 5 mila euro di multa a #Krunic, 4 mila euro a #Hernandez, #Maignan e #Tonali. #Milan san… - TeoBellan : Festa Scudetto Milan: ammende per Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali, sanzionato anche il club. - ParmeshSriv : RT @sportface2016: +++#Milan, festa scudetto: 5 mila euro di multa a #Krunic, 4 mila euro a #Hernandez, #Maignan e #Tonali. #Milan sanziona… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Festa Scudetto Milan, la FIGC sanziona 4 giocatori: A seguito dell’accordo di patteggiamento r… - Tiarossi2 : RT @sportface2016: +++#Milan, festa scudetto: 5 mila euro di multa a #Krunic, 4 mila euro a #Hernandez, #Maignan e #Tonali. #Milan sanziona… -

Milan News

1 Ammende per Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali e sanzionato il Milan per i comportamenti tenuti durante i festeggiamenti per la vittoria del campionato . Arrivano le sanzioni della Figc, dopo ...'Passata è la tempesta, odo augelli far, e la gallina tornata in su la via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno' . Non è un caso ... Lo splendido, appena vinto, sul quale non mi ... Festa Scudetto Milan: ammende per Theo , Krunic, Maignan e Tonali. Sanzionato anche il club (ANSA) - ROMA, 01 LUG - La festa scudetto è costata un po' cara ad alcuni calciatori del Milan. La Figc, in seguito all'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), ha sanzionato ...Piovono multe in casa Milan dopo la festa Scudetto. A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, quattro calciatori del Milan, Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali sono stati sa ...