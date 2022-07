Festa scudetto del Milan, multati quattro giocatori rossoneri (Di venerdì 1 luglio 2022) La Festa scudetto è costata un po' cara ad alcuni calciatori del Milan. La Figc, in seguito all'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), ha sanzionato quattro giocatori della ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Laè costata un po' cara ad alcuni calciatori del. La Figc, in seguito all'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), ha sanzionatodella ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Milan, festa scudetto: 5 mila euro di multa a #Krunic, 4 mila euro a #Hernandez, #Maignan e #Tonali. #Milan san… - LLPI4_ : RT @FcInterNewsit: Milan, fioccano multe dopo gli sfottò all'Inter nella festa Scudetto. Sanzionato anche il club - milanmagazine_ : MILAN - Festa scudetto, multati quattro giocatori rossoneri - lusignolodikiev : Credevo che dopo i rinnovi di Paolo e Riki non ci potessero essere notizie migliori, poi sono uscite le multe per la festa scudetto… - lucacohen : Ci hanno multati per la festa scudetto, robe mai viste ahaha -