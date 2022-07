F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2022, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 1 luglio 2022) Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2022 a Silverstone saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Al via la caccia alla pole position sulla storica pista britannica teatro di lotte epiche. Come potrebbe essere tale quella tra Verstappen e Leclerc per partire davanti a tutti. Prima, però, ecco le prove libere 3 in mattinata. Alle ore 13 scatteranno le FP3, un’ora a disposizione di team e piloti con diretta tv su Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go. Tutto pronto alle ore 16 per le qualifiche, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Ledel GP disaranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Al via la caccia alla pole position sulla storica pista britannica teatro di lotte epiche. Come potrebbe essere tale quella tra Verstappen e Leclerc per partire davanti a tutti. Prima, però, ecco le prove libere 3 in mattinata. Alle ore 13 scatteranno le FP3, un’ora a disposizione di team e piloti contv su Sky Sport F1,su Sky Go. Tutto pronto alle ore 16 per letv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1,...

